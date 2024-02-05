Экс-тренер ЦСКА назвал игрока, потеря которого сказалась на команде

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что отсутствие защитника Игоря Дивеева из-за травмы сильно сказалось на выступлении команды в текущем сезоне. Об этом он заявил Legalbet.

«Учитывая тот состав, который сейчас есть у ЦСКА, Дивеев точно является ключевым игроком для армейцев. В этом сезоне центральная зона — главная проблема красно-синих, поэтому потеря такой фигуры, как Дивеев сильно сказалась на качестве игры команды.

Вся центральная линия у ЦСКА из-за травм была очень запущена. Сначала Дивеев, потом Мухин выбыл из-за травмы», — сказал Чанов.

Дивеев получил серьезную травму перед стартом текущего сезона. С 5 февраля защитник приступил к работе в общей группе на тренировочном сборе в Турции.

После 18 матчей РПЛ ЦСКА, набрав 28 очков, делит седьмое место с «Рубином». «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее сообщалось, что Чалов покинул расположение ЦСКА.