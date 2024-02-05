Футболисты российских клубов подрались на сборах в Турции

Футболисты «СКА‑Хабаровск» и «Челябинска» устроили потасовку после товарищеского матча в турецкой Анталье.

Хабаровский клуб вел онлайн-трансляцию на своем YouTube-канале. После финального свистка игрок «СКА-Хабаровск» Саид Алиев и футболист челябинского клуба сцепились друг с другом, после чего к ним подбежали остальные футболисты и тренеры команд. Вскоре после начала драки прямая трансляция была прервана. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска».

После 20 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск», набрав 24 очка, располагается на 13-м месте в турнирной таблице. Команда Романа Шаронова находится вплотную к зоне вылета.

После 18 матчей Второй лиги «Челябинск», набрав 26 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда Виталия Панова обеспечила себе участие в борьбе за право выйти в Первую лигу.

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