Теннисист Медведев остался на третьем месте в рейтинге ATP

Российский теннисист Даниил Медведев остался на третьем месте в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На первой строчке остался представитель Сербии Новак Джокович. На втором месте расположился испанец Карлос Алькарас.

Победитель Australian Open Янник Синнер из Италии занимает четвертое место, россиянин Андрей Рублев — пятое.

Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), первого календарного турнира Большого шлема. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Ранее Медведеву посоветовали уйти в зимнюю спячку после поражения на Australian Open.