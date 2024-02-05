Боксер Фьюри вновь оскорбил Усика

Британский боксер Тайсн Фьюри высказался в своих соцсетях о переносе боя с украинцем Александром Усиком, назвав своего соперника кроликом.

«У нас новая дата — 18 мая. Не могу дождаться, когда наконец размажу кролика. Большой респект моему брату Турки Аль аш-Шейху за организацию самого большого боя столетия», — написал Фьюри.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее промоутер Усика призвал Фьюри завершить карьеру.