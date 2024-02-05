Усик рассказал, почему Фьюри получил травму, из-за которой перенесли их бой

Украинский боксер Александр Усик заявил в своих социальных сетях, что британский боксер Тайсон Фьюри получил травму во время спарринга из-за дерзкого отношения к защите.

«У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто дерзко относится к защите. Есть некоторые вещи, которые делают боксеры перед каждым спаррингом, чтобы защитить свое лицо», — заявил Усик.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри назвал Усика ублюдком.