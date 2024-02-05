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Стало известно о проблемах Месси со здоровьем

Тренер «Интер Майами» объяснил, почему Месси не сыграл в матче в Гонконге

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер американского «Интер Майами» Херардо Мартино объяснил, почему нападающие команды Лионель Месси и Луис Суарес не сыграли в матче со сборной звезд чемпионата Гонконга. Его слова приводит South China Morning Post.

«Это было решение медицинской команды. Мы проверили их физическое состояние. Если бы мы вывели их на поле, то рисковали бы их физическим здоровьем. Понимаем, что фанаты очень расстроены, и просим у них прощения. Мы хотели бы, чтобы было возможно вывести Месси на поле поиграть на какое-то время, однако риск был слишком высоким», — заявил Мартино.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек. Отмечается, что билет на этот матч стоил порядка $108.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга накажут организаторов матча с «Интер Майами» из-за Месси.

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