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Экс-игрок ЦСКА назвал виновных по делу Валиевой

Экс-игрок ЦСКА Масалитин о деле Валиевой: виновато наше раздолбайство русское

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в ходе разбирательств в допинговом деле Камилы Валиевой, рассматривавшемся в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS), сторона защиты могла бы использовать другую тактику.

По его мнению, фигуристку можно было бы оправдать по аналогии с делом чемпиона мира по легкой атлетике Сергея Шубенкова.

«Думаю, что эту историю специально раздули во время Олимпиады, все не просто так случилось. Дождались нужного момента и все выкатили. На 100% это политика, хотя и наши наверняка где-то виноваты. Надо было перестраховываться, брать анализы, что-то еще делать, чтобы этого не случилось. Мы знаем, как и у лыжников, и у биатлонистов в нужный момент обязательно что-то находили. Так что здесь и политика виновата, и наше раздолбайство русское, ну и защищать надо было лучше. У нас же есть пример Сергея Шубенкова, который доказал, что в его организм допинг случайно попал. Надо было брать этот метод на вооружение и с ним идти в суд. Можно было зацепиться. Надо искать хороших адвокатов и эту тему закрывать», — заявил Масалитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев (признан в РФ иностранным агентом) назвал несолидным обвинение Камилы Валиевой в приеме допинга.

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