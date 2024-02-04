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Назван клуб, который вмешается в борьбу «Краснодара» и «Зенита» за золото РПЛ

Тренер Тарханов: в сражении за чемпионство РПЛ будут участвовать две-три команды

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов заявил, что в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) разворачивается серьезная интрига, а также рассказал, какой клуб навяжет борьбу петербургскому «Зениту» и «Краснодару» за золотые медали национального первенства. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«В сражении за чемпионство будут участвовать две-три команды. «Спартак» постарается достать «Краснодар» с «Зенитом». Кроме того, развернется борьба за места в первой пятерке среди претендующих на статус лидеров. И внизу тоже ожидается битва за выживание», — заявил Тарханов.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Вторая часть чемпионата России стартует в марте. В 19-м туре московский в гостях сыграет с «Зенитом». Игра состоится 2 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее «Спартак» обвинили в неумении создавать рабочую атмосферу.

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