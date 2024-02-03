«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

Казанский «Ак Барс» одолел челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей точными бросками отметились Никита Дыняк, Семен Кошелев и Александр Радулов, который оформил дубль. За «Трактор» шайбу забросил Сергей Калинин.

«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора», которая продолжалась пять матчей.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает четвертое место, набрав 72 очка. «Трактор» располагается на пятой строчке, уступая «Ак Барсу» по дополнительным показателям.

Первое место в Восточной конференции занимает магнитогорский «Металлург», имея в активе 84 очка. На второй строчке идет омский «Авангард», набрав 82 балла. Замыкает тройку сильнейших уфимский «Салават Юлаев». Команда из столицы Башкортостана набрала 79 очков.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет дома с новосибирской «Сибирью». Игра пройдет 5 февраля.

«Трактор» 6 февраля сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

Ранее игру клуба КХЛ под руководством латвийского тренера назвали убогой.