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Хави объяснил, что заставило его покинуть «Барселону»

Хави: ухожу из «Барселоны» не из-за прессы или психологических проблем

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что ему нужно покинуть каталонский клуб, так как он не смог привести его к целям. Его слова передает Mundo Deportivo.

«Если мы не достигаем своих целей, мне нужно уйти. Когда я пришел в клуб, мы провели хороший сезон и достигли своих целей. Второй сезон был очень хорош.

А в третьем сезоне мы не оправдываем ожиданий. Но есть еще Ла Лига и Лига чемпионов.

То, что сказал президент Лапорта, я сказал еще месяц назад. Я ухожу не из-за прессы или психологических проблем. Клубу необходимо сменить курс», — сказал Хави.

27 января «Барселона» на своем поле проиграла «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. После игры Хави объявил, что покинет пост главного тренера сине-гранатовых по окончании сезона.

В текущем сезоне «Барселона» после 22 матчей Ла Лиги, набрав 47 очков, делит третье место с «Атлетико».

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

24 января «Барселона» уступила «Атлетику» в рамках четвертьфинального матча Кубка Испании со счетом 2:4.

Ранее Хави дал совет следующему тренеру «Барселоны».

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