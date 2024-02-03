Экс-тренер ЦСКА: если бы Холланда взяли в «Спартак», то это был бы громкий трансфер

Бывший главный тренер ЦСКА, «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов высказался о переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак». Его слова передает Vprognoze.

«А у нас разве были громкие трансферы? Вот если бы Холланда взяли в «Спартак», то это был бы громкий трансфер. А так берут не особенно известных у нас игроков. Например, я первый раз услышал про Угальде, только в связи с его переходом в «Спартак». Поэтому не считаю его переход громким», — сказал Тарханов.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очко. «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее агент Абаскаля заявил, что тренер на 100 процентов принадлежит «Спартаку».