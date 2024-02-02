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Стала известна зарплата Хэмилтона в Ferrari

RMC Sport: пилот «Формулы-1» будет зарабатывать в Ferrari €50 млн в год

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Reuters

Семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет зарабатывать в Ferrari €50 млн в год, передает RMC Sport.

Британец останется одним из самых высокооплачиваемых пилотов «Формулы-1». Он присоединиться к Ferrari в сезоне-2025 и станет напарником Шарля Леклера.

Решение британца застало руководство Mercedes врасплох. На фоне новостей о скором уходе Хэмилтона британские СМИ сообщали, что в Mercedes 1 февраля, провели внутреннее собрание.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren, где впервые стал чемпионом, и выиграл с командой шесть мировых титулов. Нынешнее соглашение Хэмилтона с Mercedes рассчитано до конца 2025 года.

С 2021 года пилот побед не одерживал.

Итальянское издание Corriere della Sera считает, что Хэмилтон хотел бы закончить карьеру в Ferrari, взять восьмой титул и таким образом «увеличить собственную легендарность».

Ранее акции Ferrari выросли на 13% из-за контракта с новым пилотом/

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