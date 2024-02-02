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Российский боксер заявил, что украинец Усик разобьет Фьюри

Боксер Цзю: Усик разобьет и разберет по полочкам Фьюри

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Российский боксер Константин Цзю заявил, что украинец Александр Усик одолеет Тайсона Фьюри, если британец не будет готов к поединку, передает РИА Новости.

«Если Тайсон не будет готов на 100 процентов, то Александр его разобьет и разберет по полочкам. У него есть хорошая любительская школа и он здорово адаптирован к профессиональному рингу. А выдержать 12 раундов тяжело», — сказал Цзю.

Также Цзю отметил, что Фьюри легче боксировать с большими ребятами, чем с маленькими, но он не знает, в какой форме будет британец.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Александр Поветкин рассказал, почему болеет за Усика.

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