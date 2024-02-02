В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены еще три препарата, помимо запрещенного триметазидина, передает Yle.

В пробе Валиевой нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом. Эти препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но рассматривается вопрос о замене анаболического препарата.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее сообщалось, что CAS может засекретить часть решения по делу Валиевой.