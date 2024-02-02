Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В допинг-пробе Валиевой были найдены еще три препарата

Yle: в допинг-пробе фигуристки Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой были найдены еще три препарата, помимо запрещенного триметазидина, передает Yle.

В пробе Валиевой нашли гипоксен, L-карнитин и неназванный препарат с анаболическим эффектом. Эти препараты не запрещены Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но рассматривается вопрос о замене анаболического препарата.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ученица Этери Тутберидзе лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

Ранее сообщалось, что CAS может засекретить часть решения по делу Валиевой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами