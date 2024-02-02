Журналист NBC: люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин

Телеведущий, журналист NBC Sports Пьер МакГуайр поделился воспоминаниями о российском нападающем и капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, с которым пересекся на Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2015 году. Его слова приводит The Athletic.

«Овечкин был хорошим спортсменом. Он был выдающимся послом лиги. Знаю, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой он ходит, но я думаю, что больше людей должны знать, каким великим послом он был для спорта», — заявил он.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее эксперт рассказал, чего не хватает Овечкину в НХЛ.