Экс-игрок сборной России объяснил, почему рано говорить о чемпионстве «Интера»

Бывший нападающий сборной России, итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов, говоря о предстоящем матче миланского «Интера» и туринского «Ювентуса» в Серии А, заявил, что ждет борьбы в этом поединке. Его слова приводит ODDS.ru.

«Рано говорить об «Интере» как о будущем чемпионе. Нас ждет очень интересный и серьезный матч. Две команды, которые лидируют, а составы команд превосходят друг друга. Значимый матч для всей Италии. В последние годы «Интер» показывает силовой, агрессивный футбол с хорошими исполнителями», — заявил Колыванов.

Поединок между «Интером» и «Ювентусом» состоится в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» 4 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Команды — лидеры Серии А. «Интер» возглавляет турнирную таблицу, набрав 54 очка. «Ювентус» идет вторым, имея в активе на один балл меньше. Ближайший преследователь — «Милан» — отстает от второго места на семь очков. Действующим чемпионом Италии является «Наполи».

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