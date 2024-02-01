Бег зимой на улице признали эффективным способом закалиться

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую пользу получает организм от бега зимой на улице.

«Беговые тренировки зимой хорошо насыщают организм кислородом, обладают высоким закаливающим эффектом, а также позволяют сохранять результаты, если вы практикуете такие тренировки в теплое время года. Если вы участвуете в массовых забегах, то пробежки зимой позволят вам начать сезон в оптимальной форме и обновить свой личный рекорд», — сказал Горбашов.

Ранее судья Московского марафона Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» также призвал бегунов не прекращать тренировки с наступлением минусовой температуры. Легкоатлет отметил, что необходимо сохранять регулярность пробежек в течение всего года, иначе будет очень сложно сохранить хорошую физическую форму.

«Не стоит заканчивать бегать с наступлением осени и зимы. Можно подобрать специальную экипировку для холодного времени года и продолжать тренировки на улице», — сказал Саветников.

Ранее чемпион рассказал, как не повредить бронхи во время пробежки зимой на улице.