Размер текста
А
А
А

Бег зимой на улице признали эффективным способом закалиться

Эксперт по спортивным товарам Горбашов: бег зимой на улице закаляет организм

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Руководитель отдела по управлению категорией спортивных товаров Lamoda Антон Горбашов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую пользу получает организм от бега зимой на улице.

«Беговые тренировки зимой хорошо насыщают организм кислородом, обладают высоким закаливающим эффектом, а также позволяют сохранять результаты, если вы практикуете такие тренировки в теплое время года. Если вы участвуете в массовых забегах, то пробежки зимой позволят вам начать сезон в оптимальной форме и обновить свой личный рекорд», — сказал Горбашов.

Ранее судья Московского марафона Виктор Саветников в беседе с «Газетой.Ru» также призвал бегунов не прекращать тренировки с наступлением минусовой температуры. Легкоатлет отметил, что необходимо сохранять регулярность пробежек в течение всего года, иначе будет очень сложно сохранить хорошую физическую форму.

«Не стоит заканчивать бегать с наступлением осени и зимы. Можно подобрать специальную экипировку для холодного времени года и продолжать тренировки на улице», — сказал Саветников.

Ранее чемпион рассказал, как не повредить бронхи во время пробежки зимой на улице.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами