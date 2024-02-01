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Латвия запретила своим командам соревноваться со сборными России

Сейм Латвии запретил сборным играть против команд России и Белоруссии

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РИА Новости

Латвийским сборным по игровым видам спорта запретили соревноваться с командами России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте сейма Латвии.

Согласно принятым сеймом поправкам к Закону о спорте, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования взрослых и юношеских сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Латвийская сторона посчитала, что решение о допуске российских атлетов до Игр-2022, которое 8 декабря принял Международный олимпийский комитет (МОК), безответственно и не должно иметь поддержки. Поэтому Латвия призвала Францию принять соответствующие меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в мероприятии.

Ранее российское посольство в ЮАР высмеяло решение CAS по Валиевой.

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