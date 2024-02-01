Карпин о футболистах: большинство выбирает деньги, и я — тоже!

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал деньги причиной того, что российские футболисты не уезжают в Европу. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Большинство людей выбирают деньги. И это нормально. И я — тоже! 90% людей такие. Если бы мне в Испании предложили столько же, сколько получал в «Спартаке», я бы навряд ли уехал.

Самое главное, вы сейчас, наверное, удивитесь — в Европе игроки тоже выбирают деньги и комфорт! Если я звезда условного «Сосьедада», в котором получаю €1 млн, зачем мне ехать в условную Англию за те же деньги, если я могу спокойно играть в своей стране, где у меня семья, близкие и друзья», — заявил специалист.

При этом Карпин заявил, что не осуждает игроков, которые выбирают деньги и не уезжают из России в Европу.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

Ранее Карпин объяснил, почему его семья будет жить в Эстонии.