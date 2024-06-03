Бойцы ВСУ больше года строили дом командующему вместо службы

Командующий силами территориальной обороны (ТРО) «Юг» вооруженных сил Украины (ВСУ) заставлял своих подчиненных строить ему частный дом в Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ГБР, трое солдат начали возводить здание еще в 2023 году и проработали на своего начальника больше года, получая, при этом, доплаты за выполнение боевых задач на передовой. Командующего обвиняют в превышении служебных полномочий, и ему грозит до 12 лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос об избрании военнослужащему меры пресечения.

До этого замруководителя пророссийской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и служба безопасности страны (СБУ) ведут борьбу за взятки и откаты, из-за чего между ведомствами Василия Малюка и Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) тлеет конфликт.

Как отметил чиновник, в случае, если представитель бизнеса отказывается платить, то на него оказывают давление с одной либо с другой стороны.

Ранее в Пентагоне назвали уровень коррупции на Украине одним из худших в Европе.