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Тренер сборной России ответил на обвинения в домогательствах 19-летней спортсменки

Тренер Муякин опроверг обвинения в домогательствах прыгуньи в воду Бруенок

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Александр Вильф/РИА Новости

Тренер сборной России по прыжкам в воду Павел Муякин заявил, что пытался поговорить с 19-летней прыгуньей Марией Бруенок, которая обвинила его в домогательствах. Его слова передает «Матч ТВ».

«Меня действительно отстраняли, но я уже вернулся к работе. У нас был только один контакт с Бруенок, рабочий, а не то, как она это преподносит. У меня огромный тренерский стаж, мне 61 год. И тут такое обвинение, ни на чем не основанное. Я, разумеется, его опровергаю. Вчера был в Саратове, пытался поговорить с ней, прояснить, зачем все это она делает, но не получилось с ней нормально это обсудить», — сказал Муякин.

Бруенок ранее заявила, что подверглась домогательствам со стороны Муякина. Девушка заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера.

Девушка вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

Ранее российская чемпионка ОИ по гимнастике рассказала о домогательствах тренера.

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