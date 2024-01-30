Назван гонорар Александра Емельяненко за три боя в Ural FC

Глава промоушена Fight Nights Камил Гаджиев на своем YouTube-канале рассказал о финансовых условиях бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко с лигой Ural FC.

«За три боя заработает 20 млн, плюс квартира от Умара Кремлева – в принципе, Александра Емельяненко ждет хороший год», — сказал Гаджиев.

25 января спортсмен объявил о сотрудничестве с Ural FC. «Я выиграю бой, самый важный бой, в котором главный соперник — я сам! Встречай, URAL FC», — написал он в соцсетях.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее Емельяненко пообещали квартиру в Москве за год без алкоголя.