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Чемпионка России: фигуристам оставили бронзовые медали, как будто пожалели

Фигуристка Гербольдт назвала странным решение присудить России бронзу ОИ

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PHIL NOBLE/Reuters

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить сборную России золотых медалей Олимпиады — 2022 в связи с дисквалификацией Камилы Валиевой. В комментарии «Газете.Ru» Гербольдт заметила, что в случившемся нет вины фигуристов.

«Очень странная ситуация. Конечно, если бы очки прибавили другим спортсменам, мы бы вообще остались без медали — с одной стороны, можно подумать, что нас пожалели. Хотя наши ребята честно боролись, в этой ситуации команда не виновата точно», — считает Гербольдт.

30 января 2024 года ISU отобрал у России золото командного турнира Олимпийских игр 2022 из-за того, что днем ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) признал российскую фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года.

После перераспределения мест золото досталось фигуристам из США. Представители Японии получили серебряные награды. Сборной России ISU присудил бронзовые награды.

Ранее Энберт назвал не самым плохим исходом бронзу ОИ-2022 после дисквалификации Валиевой.

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