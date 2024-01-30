«Нужно поспать»: Медведев опубликовал пост о поражении на Australian Open

Российский теннисист, третья ракетка мира Даниил Медведев опубликовал на своей странице пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который посвящен его поражению в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от представителя Италии Янника Синнера, занимающего четвертое место в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Тяжелая гонка, я боролся до конца. Может, в следующий раз… Нужно поспать», — написал российский теннисист.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.