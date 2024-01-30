Абаскаля назвали одним из самых влиятельных людей в российском футболе

Издание «Спорт-Экспресс» на основе инсайдов, мнений и информации, полученной от общения с людьми из футбольного сообщества, составляет рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе. В этот список был включен главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.

«Прошлой зимой испанец продлил контракт с красно-белыми и смог привести их к бронзе в РПЛ-2022/23, сразу став самым авторитетным представителем клуба в нашем футболе. К началу нового сезона Абаскаль замкнул на себя большинство процессов в «Спартаке». Авторитет Гильермо пошатнулся лишь осенью после серии неудовлетворительных результатов», — отмечает издание.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее «Спартак» опубликовал расписание матчей на зимних сборах.