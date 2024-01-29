Американская автогонщица помыла машину в коротком топе с декольте

Американская автогонщица Линдси Брюэр опубликовала в своих соцсетях новые фотографии.

На снимке девушка моет автомобиль в коротком топе с декольте.

26-летняя Брюэр является уроженкой города Арвада штата Колорадо. В текущем сезоне гонщица выступает в турнире USF Pro Championships, который ранее был известен как Road to Indy. После 18 гонок в активе спортсменки 108 баллов в личном зачете, что позволяет ей занимать 18-е место в турнирной таблице.

В автоспорт Брюэр пришла в возрасте 11 лет, увлекшись картингом. В период с 2009 по 2014 год девушка выступала на региональных соревнованиях по картингу.

В 2019 году Брюэр впервые приняла участие в гоночной серии Las Vegas Saleen Cup GT, после чего перешла в серию TC America. Всего в этом турнире спортсменка провела восемь гонок, ни разу не попала на подиум, заняв в итоговом протоколе сезона 14-ю позицию.

На ее страницу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подписаны 2,7 миллиона подписчиков.

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