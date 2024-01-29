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Первый тренер Медведева заявила о провалах в финале Australian Open

Тренер Крючкова: Медведев и Синнер играли потрясающе, очень равный матч

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Issei Kato/Reuters

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста Даниила Медведева, объяснила, что на его поражении в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Италии Янником Синнером сказался тот факт, что он затратил больше времени на матчи. Ее слова приводит ТАСС.

«Даниил сражался до последнего мяча, но сказалось, что на корте он провел больше времени. Оба играли потрясающе, очень равный матч. Сначала был провал у одного, потом у другого. Конечно, печально, что Даня проиграл третий финал на Australian Open, но турнир он провел очень хороший, мы будем продолжать в него верить», — заявила она.

Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что ему не в чем упрекнуть Медведева после поражения на AO.

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