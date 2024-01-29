Шарапова обратилась к Синнеру после его победы над Медведевым

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к представителю Италии Яннику Синнеру, который в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) одержал победу над российским спортсменом Даниилом Медведевым.

«Я знала, что однажды ты пожалеешь об этом. Поздравляю, Чемпион! Терпение, уравновешенность и класс», — написала Шарапова, прикрепив к посту архивное видео, на котором она вместе с Синнером танцует во время новогодних праздников.

В финале Australian Open — 2024 Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру. Поединок, который продлился 3 часа 44 минуты, завершился в пяти сетах с результатом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Медведев выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии. Медведеву в третий раз не покорился финал Australian Open.

Медведев стал первым теннисистом в Открытую эру, кто проиграл два финала Australian Open, ведя 2:0 по сетам. В 2022 году россиянин уступил в финальном матче за титул испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев назвал прошедший Australian Open самым изматывающим в карьере.