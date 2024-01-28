Синнера назвали претендентом на титул первой ракетки мира

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила перспективы итальянского теннисиста Янника Синнера, победившего в финале Открытого чемпионата Австралии россиянина Даниила Медведева, подняться на первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В комментарии «Газете.Ru» она назвала Синнера явным претендентом на звание первой ракетки мира.

«Команда Медведева проделала фантастическую работу в плане восстановления и того, что он прибавил в финале, добавил новые элементы в свою игру и отлично их исполнял. Все большие молодцы. И, конечно, сам Даня молодец. Мы им гордимся, ждем дальнейших побед.

Но надо отдать должное Синнеру: он с начала турнира мне казался фаворитом, так и произошло, у него сейчас очень высокий уровень тенниса, и он явно претендует на первый номер рейтинга», — считает Пивоварова.

Медведев проиграл Синнеру в пяти сетах, выиграв первые две партии. Матч завершился со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6 в пользу итальянца. Россиянин в третий раз не смог выиграть в финале Australian Open, тогда как Синнер выиграл свой первый же финал турнира Большого шлема. При этом Медведев провел на корте в общей сложности почти 24 часа за турнир — больше, чем кто-либо из теннисистов в истории Больших шлемов.

Ранее было названо преимущество Синнера над Медведевым.