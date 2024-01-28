Судья не отпустила Медведева в туалет во время финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев получил отказ от судьи на просьбу сходить в туалет после четвертого сета финального поединка Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с представителем Италии Янником Синнером. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

После отказа россиянин пошел в нишу перед лестницей, чтобы переодеться. Однако он не уложился в 1,5 минуты, отведенные на паузу, и получил предупреждение.

Медведев проиграл финал в пяти сетах со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3. Российский теннисист выиграл два первых сета, однако следом проиграл три партии.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию финального противостояния первого календарного турнира Большого шлема.

На пути к финалу Медведев, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл португальца Нуну Боргеса, канадца Феликса Оже-Альяссима, финна Эмиля Руусувуори и француза Теренса Атмана. В полуфинале в пяти сетах российский теннисист одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым, проигрывая по ходу встречи 0-2 по ходу матча. Синнер в своем полуфинале одолел лидера мирового рейтинга, представителя Сербии Новака Джоковича.

В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Австралии стал Джокович, который одолел греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Ранее Медведев получил крупный штраф за неспортивное поведение на Australian Open.