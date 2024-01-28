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Матч Медведева призвали занести в золотую коллекцию Australian Open

Кафельников: в матче со Зверевым Медведев показал свой лучший теннис в карьере

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Asanka Brendon Ratnayake/AP

Победитель двух турниров Большого шлема Евгений Кафельников высоко оценил игру Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) против Александра Зверева. Его слова передает «Советский спорт».

«Медведев в очередной раз показал всем, насколько он крут. И как он умеет выкарабкиваться из сложных ситуаций. Могу смело сказать, что он провел лучший матч в карьере. Медведев никогда до этого так круто не играл. Отдал бы должное Звереву, он играл очень достойно, просто Даня показал какой-то фантастический уровень. Этот матч можно занести в золотую коллекцию Australian Open», — заявил Кафельников.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее 13-летний теннисист показал судье на вышке средний палец.

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