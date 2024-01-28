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Российский хоккеист сыграл несколько матчей в НХЛ со сломанной ногой

Защитник «Анахайма» Любушкин провел несколько матчей в НХЛ с переломом ноги

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Christopher Hanewinckel/Reuters

Российский защитник «Анахайм Дакс» Илья Любушкин рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу», как сыграл несколько матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) со сломанной ногой.

«В меня попала шайба во втором периоде матча в Эдмонтоне. Я ушел в раздевалку и не доиграл встречу. На рентгене перелом сначала не был виден. Боль была — но такая, которую могу терпеть и играть, поэтому на следующий матч вышел.

Так и выходил на лед три или четыре игры до того момента, когда почувствовал: все, больше не могу кататься. Каждое движение отдается такой болью, которую терпеть, толкаться ногой невозможно. Если бы мог — продолжал бы. Доктора отправили меня на повторное обследование, которое показало, что нога сломана», — заявил хоккеист.

Любушкин выступает за «Анахайм» с августа 2023 года. Также российский защитник успел поиграть в НХЛ за «Баффало Сейбрз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Аризону Койотис».

В текущем сезоне НХЛ 29-летний игрок провел 46 матчей, отметившись четырьмя результативными передачами. Его команда после 48 матчей, набрав 34 очка, располагается на 14-м месте в Западной конференции. Следующая игра «Анахайма» против «Миннесоты» состоится 28 января. Начало в 5.00 по московскому времени.

Ранее два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ.

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