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Хави объявил об уходе из «Барселоны» в конце сезона

Хави заявил, что покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Барселоны» Хави объявил, что покинет команду по окончании сезона. Его слова приводит As.

«Я бы хотел объявить, что 30 июня покину должность тренера «Барселоны». Это решение мы приняли вместе с президентом, Рафой Юсте. Ситуация нуждается в изменении, я, как болельщик клуба, считаю, что так продолжаться не может», – заявил специалист.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В минувшем сезоне он привел клуб к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны.

27 января каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» (3:5) в матче 22 тура чемпионата Испании. В текущем сезоне сине-гранатовые набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. На 10 очков больше у занимающего первое место мадридского «Реала». На второй строчке расположилась «Жирона» (52).

На групповом этапе Лиги чемпионов подопечные Хави выиграли пять из шести матчей и вышли в плей-офф с первого места в группе. В плей-офф они сыграют с «Наполи».

Ранее тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объявил, что покинет команду по окончании сезона.

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