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«Спартак» по буллитам переиграл «Динамо» в единственном матче дня в КХЛ

«Спартак» в серии буллитов обыграл «Динамо» в единственном матче дня в КХЛ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

В единственном матче дня в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) московский «Спартак» оказался сильнее в дерби против «Динамо».

Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в присутствии 10 655 зрителей и завершилась в серии послематчевых бросков со счетом 4:3.

В составе красно-белых отличились 32-летний форвард Александр Бурмистров, 19-летний нападающий Егор Варюшкин и 28-летний форвард Николай Голдобин, реализовавший штрафной бросок в третьем периоде.

У бело-голубых шайбы на свой счет записали 31-летний канадец Джордан Уэл, 18-летний Игорь Чернышов и 26-летний американец Бреннан Менелл, сравнявший счет на табло за 91 секунду до конца основного времени в формате 6х4.

Победную шайбу в серии буллитов забросил Шейн Принс.

После этой игры команда под руководством Алексея Жамнова набрала 74 очка и сохранила за собой четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Динамовцы с активом в 77 баллов занимают вторую позицию на Западе.

Ранее форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич стал второй звездой дня в НХЛ.

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