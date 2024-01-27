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Медведеву посоветовали «изнурять» соперника в финале Australian Open

Теннисистка Петрова: Медведеву нужно затягивать матч и изнурять Синнера

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Andy Wong/AP

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2012, бывшая третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова в беседе с «Газетой.Ru» поделилась ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Янником Синнером в финале Australian Open.

«Если вспоминать весь этот турнир, то я склоняюсь больше к победе Синнера. Конечно, не будем забывать, что Медведев — очень необычный игрок, и мы все желаем ему победы, но тут уже начнется игра нервов.

Даниилу нужно будет всеми силами затягивать этот матч, изнурять Синнера и таким образом разрушать его игру. Может, это подействует на Янника психологически, и он начнет нервничать. Тогда Медведев сможет затянуть его в длительный матч и таким образом развалить его теннис.

Но пока по игре, конечно, Синнер просто потрясающе проводит этот Australian Open. Мне вообще нравится, как Янник передвигается, какой он скоростной, мощный и какие у него пушечные удары из углов. Он видит цель и спокойно движется к ней, что невероятно. Это говорит о том, что он обладает внутренним спокойствием, что у него замечательная команда. Я думаю, что Синнер задержится на таком высоком уровне на долгое время», — сказала Петрова.

Финал между Медведевым и Синнером состоится в воскресенье, 28 января, в 11.30 по московскому времени.

Медведев обыграл в полуфинале Александра Зверева в пяти сетах — 5:7, 3:6. 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3.

Синнер оказался сильнее Новака Джоковича в четырех партиях — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Ранее экс третья ракетка мира раскрыла, что поможет Медведеву одолеть Синнера.

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