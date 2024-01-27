Соболенко призналась, что не ожидала второй раз выиграть Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

«Я не могла представить, что выиграю один турнир «Большого шлема». А сейчас выиграла второй год подряд. Я себя удивила в эти две недели. Я была под давлением, но старалась игнорировать его, не думать о том, что происходит. Просто старалась продолжать идти намеченным курсом», — сказала Соболенко после финального матча.

В финальном поединке Соболенко без труда обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 6:3, 6:2.

В прошлом году белорусская теннисистка также стала обладательницей титула, в финале переиграв представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Елена Рыбакина из Казахстана. Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина (13-е место).

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