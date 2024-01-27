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Российский боец ММА скончался во время спарринга на турнире

18-летний боец ММА умер во время спарринга на турнире в Кирове

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Телеграм-канал «SHOT»

18-летний боец смешанных единоборств (ММА) умер во время спарринга на турнире в Кирове. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как утверждает источник, инцидент произошел во время чемпионата Кировской области по ММА, который проходил в школе олимпийского резерва «Юность».

18-летний борец готовился к своему бою и спарринговался с соперником. В ходе тренировочного боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Врачи не смогли его спасти, и он умер в машине «скорой» .

Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.

В следственном комитете РФ уже сообщили, что по факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка.

Летом 2023 года на турнире в Приамурье 16-летний участник турнира по ММА умер после удара в голову. Сообщалось, что главный судья соревнований, нарушив регламент, согласно которому все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах, разрешил юным бойцам выйти в октагон без них.

Ранее сообщалось, что Союз ММА России исключил Амурскую федерацию ММА после смерти подростка.

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