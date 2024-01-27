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«Именно поэтому он является бывшей первой ракеткой мира»: Беккер о Медведеве

Беккер считает, что Медведев был не лучшим в матче со Зверевым

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Andy Wong/AP

Бывшая первая ракетка мира Борис Беккер считает, что много невынужденных ошибок не позволили Александру Звереву победить в матче против Даниила Медведева. Об этом он заявил Eurosport.

«Медведев по ходу матча держал свой уровень. У Саши же были эмоциональные качели от игры мирового класса до невынужденных ошибок. Помимо плана A, у Медведева еще был план Б — именно поэтому он и является бывшей первой ракеткой мира и имеет титул на турнире «Большого шлема».

Медведев был не лучшим игроком на корте, но более грамотным. Он не допускал столько невынужденных ошибок», — сказал Беккер.

26 января в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) Медведев победил Зверева в петисетовом противостоянии, уступая после двух — со счетом 0:2.

В финале турнира Медведев встретится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который без проблем в полуфинале обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Серб является действующим обладателем титула.

В женском финале 27 января сыграют Чжэн Циньвэнь и Арина Соболенко.

Ранее Познер признался, что не считает теннисиста Медведева лицом российского спорта.

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