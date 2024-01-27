«Не представлял, как он это сделает»: тренер Медведева — о матче со Зверевым

Тренер российского теннисиста Даниила Медведева Жиль Сервара на пресс-конференции рассказал, как его подопечному удалось переломить ход матча с немецким спортсменом Александром Зверевым по ходу полуфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Его слова приводит Sport24.

«Во втором сете я не понимал, как он может это сделать (склонить ситуацию в свою сторону). А затем мне показалось, что он сказал, как в матче против не помню кого, мол, ладно, на следующий день буду сидеть в самолете. Считаю, это помогло ему расслабиться, и он нашел лучший ритм на подаче, и она стала намного лучше», — заявил Сервара.

Полуфинальная игра завершилась со счетом 5:7, 3:6, 7:6 (4), 7:6 (5), 6:3 в пользу Медведева. По ходу игры против Зверева российский теннисист, проигрывавший по сетам 0-2, исполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок, выиграл 60% мячей с первой подачи и реализовал три брейк-пойнта из 14.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сразится с итальянским теннисистом Янником Синнером, который в полуфинале выбил многократного чемпиона турниров Большого шлема, серба Новака Джоковича. Поединок пройдет 28 января и начнется около 11:30 по московскому времени.

Ранее глава ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев сотворил настоящее чудо в матче со Зверевым.