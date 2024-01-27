Игравший в России 17 лет футболист заявил, что ему тяжело далось решение покинуть РПЛ

Эквадорский футболист Кристиан Нобоа признался, что ему тяжело далось решение покинуть Россию, а также объяснил, почему оно было принято. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Очень тяжело далось это решение. Я бы может и остался там, но я смотрел на лучший вариант. Давно чувствовал, что мне хочется обратно домой. Буду играть тут сколько смогу, и закончу карьеру здесь», — заявил Нобоа.

24 января стало известно об уходе Нобоа из «Сочи» в эквадорский «Эмелек», в котором он начинал свою профессиональную карьеру в 2004 году.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа рассказал, в каком качестве хочет вернуться в Россию.