«Спартак» обвинили в переплате за форварда из чемпионата Нидерландов

Бывший российский футболист Максим Деменко выразил мнение, что московский «Спартак» сильно переплачивает, покупая нападающего нидерландского клуба «Твенте» и сборной Коста-Рики Манфреда Угальде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Понятно, что «Твенте» сейчас идет на третьем месте и Угальде – хороший, быстрый нападающий. Но где гарантии, что в РПЛ он будет себя так же уверенно проявлять? Вот взять «Краснодар». Он находит футболистов за 3-4 миллиона евро. И все ребята хорошего уровня. А здесь давать 15 миллионов? Вряд ли стоит надеяться, что Угальде заиграет, как Промес», — заявил Деменко.

Нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс сообщил, что соглашение о переходе достигнуто. Он также добавил, что сумма трансфера составит €13 млн, а еще €2 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт Угальде с «Твенте» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего футболиста в €5 млн.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами. На счету Манфреда Угальде шесть матчей и один гол за сборную Коста-Рики.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее стали известны детали трансфера Угальде в «Спартак».