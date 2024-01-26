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Названо условие, при котором «Зенит» будет бороться за чемпионство

Горшков заявил, что при Медведеве «Зенит» будет бороться за чемпионство

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ФК «Зенит»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Александр Горшков в интервью Legalbet заявил, что сине-бело-голубые будут оставаться в числе фаворитов Российской премьер-лиги (РПЛ) при нынешнем руководстве.

По его словам, генеральный директор клуба Александр Медведев проявляет себя как профессионал и проводит грамотную работу.

«Пока у «Зенита» есть хорошие возможности и руководители, клуб будет бороться за чемпионство. Не могу оценить фигуру Медведева, я не так близко к клубу, со стороны трудно что-то сказать. В успехе команды много факторов — футболисты, руководство, селекция. Все все делают вместе», — заявил Горшков.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 36 очков и занимает втрое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые отстают от лидера «Краснодара» на два балла. «Динамо» с 32 баллами идет на третьем месте. «Локомотив» — на четвертом.

Ранее «Торпедо» предсказали возвращение в РПЛ в 2025 году.

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