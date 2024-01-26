Призер ОИ из России заявил, что его не расстраивает отсутствие международных турниров

Олимпийский призер по прыжкам в воду Александр Бондарь положительно относится к соревнованиям только на территории России. Его слова передает «Советский спорт».

«Лично меня не расстраивает то, что мы не можем выступать на мировой арене. Конечно, обидно за молодое поколение, которое надо выпустить на международные старты, чтобы оно представляло нашу страну. Мы так и так поездили, посмотрели мир, хорошо выступили, пришло время проявить себя уже на территории России», — сказал Бондарь.

В 2020 году Бондарь стал обладателем бронзовой награды Олимпийских игр в Токио вместе с Виктором Минибаевым в дисциплине — вышка, 10 м.

Также в его активе два серебра и две бронзы чемпионатов мира, а также пять золотых медалей чемпионата Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее в ОКР заявили, что возвращение россиян на международную арену будет происходить через Азию.