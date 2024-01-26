Ветеран ЦСКА рассказал о готовящейся замене для Заболотного

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о новичке московского клуба — нападающем Тамерлане Мусаеве. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Его и брали, чтобы он составил конкуренцию. Прежде всего, Заболотному. Они похожи по габаритам. Чалов — форвард немного другого плана. У Заболотного через полгода заканчивается контракт. Возможно, Мусаева подготовят ему на смену.

Думаю, что в России Чалов будет играть только в ЦСКА. Если уйдет, то только за границу», — сказал Масалитин.

Мусаев подписал контракт с ЦСКА в декабре 2023 года. Предыдущим клубом нападающего была калининградская «Балтика». Также он успел поиграть за ульяновскую «Волгу» и «КАМАЗ». Мусаев начинал заниматься футболом в родном Дагестане, а в 13 лет перешел в академию московского ЦСКА в которой занимался до 2015 года.

В активе форварда два матча за молодежную сборную России.

В текущем сезоне Мусаев провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18 матчей, отметившись лишь двумя забитыми мячами. У Заболотного 17 игр (6+1).

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