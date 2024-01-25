«Спартак» опубликовал расписание матчей на зимних сборах

Московский «Спартак» в своем Telegram-канале опубликовал расписание матчей на зимних сборах.

2 февраля команда под руководством Гильермо Абаскаля сыграет против «Торпедо». Затем состоятся три игры в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ, где им будут противостоять «Ростов», «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли», после чего красно-белые встретятся с «Абтышем» из Кыргызстана и «Астаной» из Казахстана. Все поединки спартаковцы проведут в ОАЭ.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом». Игра пройдет 1-3 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Матч первого круга, прошедший между этими соперниками в августе 2023 года на «Открытие банк Арене», завершился со счетом 3:1 в пользу команды Сергея Семака.

Ранее сообщалось, что «Спартак» договорился с «Твенте» о трансфере Угальде.