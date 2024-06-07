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Школьник из Ленобласти изнасиловал десятилетнего мальчика в интернате

78.ru: в Ленобласти мальчика изнасиловали в школе-интернате

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Shutterstock

Молодого человека из Ленобласти подозревают в изнасиловании десятилетнего мальчика. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в школе-интернате в мае, но известно об этом стало только сейчас. Предварительно, 18-летний десятиклассник надругался над младшим товарищем прямо в учреждении. О деталях произошедшего не сообщается.

В отношении юноши возбудили уголовное дело. На данный момент фигурант находится под арестом. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Чите пятерых иностранцев поймали за изнасилование 15-летней девушки. По версии правоохранителей, мужчины не только надругались, но и предварительно напали на пострадавшую.

Все подозреваемые скрылись с места, но двоих удалось задержать спустя несколько часов. Еще троих нашли в Бурятии – мужчины хотели пересечь границу России. Вскоре их доставят в Читу.

Ранее иностранец дал ребенку наркотики и изнасиловал его в хостеле Петербурга.

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