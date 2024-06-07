Андреевой предрекли борьбу за топ-10 рейтинга WTA в текущем сезоне

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева может оказаться в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам текущего сезона, если продолжит выступать без травм и будет стабильно показывать высокие результаты. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Мы видим, что на тех турнирах, где ей нужно было защищать крупные очки, она с этим справилась. А на «Ролан Гаррос» - даже пошла дальше. Я уверена, что в травяном сезоне она будет улучшать свои результаты. К тому же, ее тренер Кончита Мартинес как раз выигрывала Уимблдон. У нее замечательные резаные удары, она хорошо играла с лёта. Думаю, сейчас она постарается подвести Мирру к этому покрытию.

Если Мирра будет играть весь сезон ровно, без каких-либо травм, и показывать стабильные результаты, то можно замахнуться на топ-10 по итогам сезона. Будет непросто, но подойти близко к лидерам рейтинга она действительно сможет», — полагает Петрова.

Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла итальянке Ясмине Паолини в двух сетах — 3:6, 1:6. Несмотря на неудачу, россиянка показала на данный момент свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Кроме того, она стала самой юной полуфиналисткой «Ролан Гаррос» с 1997 года.

Ранее Петрова заявила, что Андреева не восстановилась после матча с Соболенко.