Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладилин о Сафонове: у Доннаруммы появляется сильный конкурент

Тренер Гладилин считает, что вратарь Сафонов готов к уровню «ПСЖ»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Голкипер сборной России Матвей Сафонов готов к выступлению на уровне французского «Пари Сен-Жермен» и может составить конкуренцию основному голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил известный российский тренер, экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Я считаю, что он для этого созрел, это основной вратарь сборной. Он приобрел уверенность в «Краснодаре», где в последние несколько сезонов играл стабильно и мощно. И он готов к выступлению на уровне «ПСЖ».

Но сложно сказать, переиграет ли он Доннарумму. Итальянец был вне конкуренции, мог делать себе поблажки. А сейчас у него появляется реальный, сильный конкурент, который заставит его работать в полную силу — так всегда бывает», — сказал Гладилин.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее сборная России разгромила Белоруссию.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами