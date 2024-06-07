Гладилин о Сафонове: у Доннаруммы появляется сильный конкурент

Голкипер сборной России Матвей Сафонов готов к выступлению на уровне французского «Пари Сен-Жермен» и может составить конкуренцию основному голкиперу команды Джанлуиджи Доннарумме. Уверенность в этом в комментарии «Газете.Ru» выразил известный российский тренер, экс-футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Я считаю, что он для этого созрел, это основной вратарь сборной. Он приобрел уверенность в «Краснодаре», где в последние несколько сезонов играл стабильно и мощно. И он готов к выступлению на уровне «ПСЖ».

Но сложно сказать, переиграет ли он Доннарумму. Итальянец был вне конкуренции, мог делать себе поблажки. А сейчас у него появляется реальный, сильный конкурент, который заставит его работать в полную силу — так всегда бывает», — сказал Гладилин.

«ПСЖ» еще не объявлял о подписании контракта с Сафоновым. Однако главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщал журналистам, что голкипер, прежде выступавший за «Краснодар», успешно прошел медосмотр в парижском клубе.

При этом в пятницу, 7 июня, стало известно, что Сафонову запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышающей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где сегодня вечером она провела товарищеский матч против сборной Белоруссии.

Ранее сборная России разгромила Белоруссию.