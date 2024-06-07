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Спонсируемая Соросом НКО потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева

FIDH потребовала от МУС выдать ордер на арест Медведева, Киселева и Симоньян

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Международная федерация прав человека (FIDH), которая финансируется фондом Open Society Foundations миллиардера Джорджа Сороса и министерствами иностранных дел ряда западных стран, потребовала от Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева и замглавы администрации президента РФ Алексея Громова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление данной некоммерческой организации (НКО).

FIDH также попросила МУС выдать ордеры на арест генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора медиагруппы «Россия сегодня», журналистов Владимира Соловьева и Сергея Ключенкова, известного под псевдонимом Сергей Мардан.

«Правозащитники обращают внимание суда на преступный характер языка ненависти, который используется в российских СМИ», — сказано в заявлении НКО.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России решения МУС не имеют никакого значения, так как власти страны не ратифицировали Римский статут — международный договор, который и стал основанием для учреждения Международного уголовного суда.

Официально юрисдикция МУС распространяется только на те страны, которые ратифицировали Римский статут. Помимо России против деятельности МУС выступают и другие страны, среди них и США. Соединенные Штаты ратифицировали договор лишь на два года, отозвав подпись в 2002 году.

Ранее политолог объяснил, почему уничтожение репутации МУС выгодно России.

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