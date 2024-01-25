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Легенда «Милана» возглавил украинский футбол

Экс-капитан сборной Украины Шевченко возглавил ассоциацию футбола страны

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Бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом сообщает местный портал Tribuna.

По информации источника, на заседании конгресса УАФ в четверг, 25 января, Шевченко поддержали 93 человека. При этом его кандидатура была единственной. Один человек при голосовании воздержался — утверждается, что это был сам знаменитый в прошлом футболист.

На этом посту он сменил Андрея Павелко, в ноябре 2022 года арестованного по уголовному делу о нецелевом использовании средств. Примечательно, что еще в феврале 2023 годоа Печерский суд отстранил его от поста президента УАФ, но в апреле он был переизбран в исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

47-летний Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины, на его счету 48 мячей. За национальную команду он провел 111 матчей. Он построил впечатляющую карьеру в европейском футболе. За итальянский «Милан» Шевченко сыграл 322 матча и забил 175 мячей во всех турнирах. В составе «россонери» он выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны. Также стал победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. Именно будучи игроком «Милана» в 2004 году завоевал «Золотой мяч». Кроме того, Шевченко выступал за «Челси», с которым выиграл Кубок Англии, Кубок футбольной лиги и Суперкубок Англии. Пятикратный чемпион Украины в составе киевского «Динамо». С 2016 по 2021 год возглавлял украинскую сборную.

Ранее легенда сборной Хорватии покинул УЕФА в знак протеста против действий Чеферина.

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